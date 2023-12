Ο Χουάνγκ Χι Τσαν της Γουλβς δεν ξέχασε τους Νοτιοκορεάτες που ταξίδεψαν μέχρι το Γουλβρεχάμπτον για να τον παρακολουθήσουν απέναντι στην Τσέλσι και μετά το τέλος της αναμέτρησης τους περίμενε για να του δώσει αυτόγραφα και να βγάλει φωτογραφίες.

Η Γουλβς κατάφερε να επικρατήσει της Τσέλσι στο μοναδικό παιχνίδι της Premier League που διεξήχθη την παραμονή των Χριστουγέννων. Μπορεί ο Χουάνγκ Χι Τσαν να μην πέτυχε γκολ, ωστόσο η συνεισφορά του στον επιθετικό τομέα της Γουλβς ήταν καταλυτική, κάνοντας άνω-κάτω την άμυνα της Τσέλσι.

Η αγάπη που τρέφουν οι Νοτιοκορεάτες στον Χουάνγκ είναι πολύ μεγάλη, καθώς σχεδόν σε κάθε παιχνίδι ταξιδεύει μια μερίδα από τη χώρα προς το Γουλβερχάμπτον, με σκοπό να παρακολουθήσουν από κοντά τον νεαρό επιθετικό.

Το ίδιο έγινε και χθες, καθώς στο «Μολινό» βρέθηκαν αρκετοί Νοτιοκορεάτες που στήριξαν τον ποδοσφαιριστή της Γουλβς ο οποίος με τη σειρά του δεν τους ξέχασε. Ο Χουάνγκ τους περίμενε όλους μετά το τέλος του αγώνα και τους χαιρέτησε έναν έναν, μοιράζοντας αυτόγραφα και βγάζοντας αναμνηστικές φωτογραφίες.

Incredible from Hwang Hee Chan, who spent a long time meeting all his Korean fans at Molineux. ‘Tis the season and all. It’s rare to see a footballer give quite so much time to fans like this.🎄🥲 pic.twitter.com/JhjnefclJ6