Ο Μπρούνο Φερνάντες συμπλήρωσε κάρτες και δεν θα αγωνιστεί στο μεγάλο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, με τον Μάικ Όουεν να μην κρύβει τις υποψίες του...

Έναν ιστορικό διασυρμό υπέστη το απόγευμα του Σαββάτου στο «Ολντ Τράφορντ» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την Μπόρνμουθ να φεύγει για πρώτη φορά στην ιστορία της με το διπλό, διαλύοντας την ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ με 3-0.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» καλούνται να βρουν άμεσα τις απαντήσεις, σε μια εβδομάδα που ενδέχεται να κρίνει και όλη τη σεζόν, καθώς η Γιουνάιτεντ θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν στο Μάντσεστερ και τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».

Στο μεγάλο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, ο Έρικ Τεν Χαγκ δεν θα έχει στη διάθεση του, τον αρχηγό της ομάδας, Μπρούνο Φερνάντες, καθώς ο Πορτογάλος συμπλήρωσε κάρτες και έτσι θα χάσει το παιχνίδι κόντρα στην ομάδα του Κλοπ, με τον άλλοτε άσο και των δύο ομάδων, Μάικ Όουεν να εκφράζει ανοιχτά τις υποψίες του.

Ο Άγγλος παλαίμαχος επιθετικός δεν έκρυψε ότι αυτή τη στιγμή ούτε εκείνος θα ήθελε να πάει στο «Άνφιλντ», τονίζοντας ότι ο Πορτογάλος θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός με τον τρόπο παιχνιδιού του.

«Νομίζω πως αυτή τη στιγμή το Anfield δεν μοιάζει ιδανικός προορισμός. Ούτε εγώ θα ήθελα να πάω. Δεν είμαι σίγουρος ότι κάποιος ποδοσφαιριστής σκέφτεται το επόμενο παιχνίδι την ώρα που αγωνίζεται. Πρέπει ωστόσο να είναι πιο προσεκτικός. Να είναι ο ηγέτης της ομάδας», δήλωσε ο Όουεν μετά την ήττα της Γιουνάιτεντ.

