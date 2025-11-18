Ο Ρομπίνιο αλλάζει φυλάκη: Έγινε δεκτό το αίτημα αλλαγής σωφρονιστικού ιδρύματος!

Ο πρώην αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Σίτι, Ρομπίνιο, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης εννέα χρόνων για ομαδικό βιασμό, έκανε αίτημα αλλαγής σωφρονιστικού ιδρύματος που έγινε δεκτό.

Ο Ρομπίνιο, ο οποίος καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλάκισης το 2022, καθώς βρέθηκε ένοχος για ομαδικό βιασμό που διαπράχθηκε στο Μιλάνο το 2013, έκανε αίτημα αλλαγής σωφρονιστικού καταστήματος και μεταφέρθηκε από το Τρεμέμπε, γνωστό και ως η φυλακή των διάσημων, στις φυλακές Λιμέιρα στο εσωτερικό του Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Η Γραμματεία της Διοίκησης Σωφρονιστικών Καταστημάτων επιβεβαίωσε ότι η μεταφορά του στο Κέντρο Επανένταξης Λιμέιρα πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης του. Μάλιστα σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «O Globo» οι δικηγόροι του Ρομπίνιο είχαν ζητήσει ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου τη μεταφορά του πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης σε άλλη φυλακή του Σάο Πάολο, αίτημα που αρχικά απορρίφθηκε.

Εκείνη την εποχή, το δικαστήριο υπέδειξε ότι η αίτηση έπρεπε να υποβληθεί απευθείας στη Γραμματεία της Διοίκησης Σωφρονιστικών Καταστημάτων. Στο αίτημα εκείνο η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο Ρομπίνιο διατηρεί υποδειγματική διαγωγή, δεν έχει πειθαρχικό μητρώο και είναι παραβάτης για πρώτη φορά με μόνο μία ποινική καταδίκη.

Η υπεράσπιση προσπάθησε επίσης να μειώσει την ποινή του υποστηρίζοντας ότι είχε ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σε Βασικά Ηλεκτρονικά, Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Το αίτημα αφορούσε μείωση 50 ημερών, αλλά το δικαστήριο το απέρριψε.

Η αλλαγή στην απόφαση ήρθε λίγο μετά τη διαρροή ενός βίντεο του παίκτη, από πρόσφατη συνέντευξη του με το μη κερδοσκοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Τομπατέ στο οποίο αναφέρει ρητά ότι δεν έλαβε ποτέ καμία προνομιακή μεταχείριση στο Τρεμέμπε.

Πιο συγκεκριμένα ο πρώην άσος των Μίλαν και Μάντσεστερ Σίτι είχε δηλώσει τότε μεταξύ άλλων πως: «Τα ψέματα που έχουν βγει. Όπως για παράδειγμα ότι έχω ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν είχα ποτέ κάτι τέτοιο, δεν χρειάστηκε ποτέ να πάρω φάρμακα, δόξα τω Θεώ. Παρά τη δυσκολία του να βρίσκομαι σε σωφρονιστικό κατάστημα, είναι φυσιολογικό, αλλά δόξα τω Θεώ είχα πάντα καλό μυαλό και κάνω ό,τι μπορούν να κάνουν όλοι οι άνθρωποι που έχουν αναμορφωθεί. Εδώ, οι φρουροί έχουν τον έλεγχο, όπως σας είπα, και εμείς, αναμορφωμένοι, απλώς υπακούμε, δεν έχω λάβει ποτέ καμία ειδική μεταχείριση, μου συμπεριφέρονται σαν έναν απλό κρατούμενο»

Ακόμα και σήμερα βέβαια, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα εκφράζει την αντίθεσή του στην αποφυλάκιση του Ρομπίνιο, με την υπεράσπιση του παίκτη να αναμένει την απόφαση του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου. Ο 40χρόνος Βραζιλιάνος πάντως βρίσκεται φυλακισμένος από τον Μάρτιο του 2024 και η ποινή του αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2033 εάν δεν υπάρξουν νέα ελαφρυντικά στοιχεία.