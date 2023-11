Ο Ροντρίγκο Μπεντανκούρ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Τότεναμ απέναντι στην Άστον Βίλα και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 2,5 μήνες.

Ο Ροντρίγκο Μπεντανκούρ στάθηκε ξανά άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στον αγώνα της Τότεναμ με την Άστον Βίλα και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 2,5 μήνες.

Ο Ουρουγουανός κεντρικός χαφ στην επιστροφή του στην αρχική σύνθεση των Spurs μετά από περίπου εννέα μήνες, έχοντας ξεπεράσει πλήρως τον σοβαρό τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε δεν μπόρεσε παρά μόνο να μείνει στο χορτάρι μόλις για 32 λεπτά.

Ο Μπεντανκούρ τραυματίστηκε στη σύγκρουσή του με τον αμυντικό της Άστον Βίλα, Μάτι Κας και αποχώρησε, με τα αγγλικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ο Ουρουγουανός υπέστη πρόβλημα στον αστράγαλο και θα μείνει για περίπου 2,5 μήνες εκτός δράσης.

«Αυτό ήταν το τελευταίο που χρειαζόμασταν, ακόμη έναν τραυματισμό. Έχουμε οκτώ τραυματίες και με τον Μπεντανκούρ έγιναν εννέα ενώ χάσαμε επίσης και τον Άσλεϊ Φίλιπς. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε», είπε χαρακτηριστικά ο Άγγελος Ποστέκογλου, αναφερόμενος και στις απουσίες των Μπισουμά και Σαρ που βρίσκονται στο Copa Africa.

Tottenham Hotspur midfielder Rodrigo Bentancur faces a spell of two-and-a-half months on the sidelines after tearing his ankle ligaments.



