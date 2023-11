Ακόμα ένα επεισόδιο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Έρικ Τεν Χαγκ να «χάνει» και άλλον ποδοσφαιριστή του, καθώς το γυαλί με τον Ραφαέλ Βαράν φέρεται να έχει ραγίσει οριστικά.

Αυξάνονται τα προβλήματα για τον Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος φαίνεται ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα αποδυτήρια των «κόκκινων διαβόλων», καθώς οι Άγγλοι τονίζουν ότι οι σχέσεις του Ολλανδού με τον Ραφαέλ Βαράν είναι πλέον... ανύπαρκτες.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Άγγλοι, το γυαλί ράγισε οριστικά, την ημέρα του ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Βαράν φέρεται να ζήτησε από τον Ολλανδό να τον εμπιστευτεί και να του δώσει φανέλα βασικού, κάτι που δεν έκανε ωστόσο ο πρώην προπονητής του Άγιαξ.

Μάλιστα, η επιλογή του Τεν Χαγκ να ξεκινήσει τον Λίντελοφ στο παιχνίδι με τη Λούτον, έφερε την οριστική ρήξη ανάμεσα σε Τεν Χαγκ και Βαράν, με τον Γάλλο να σκέφτεται ήδη την αποχώρηση του από το Μάντσεστερ και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

🚨 Raphael Varane has fallen out of favor with Erik Ten Hag and their relationship has practically broken down.



Varane is unhappy that Jonny Evans has started ahead of him and Lindelof was then selected to play alongside Maguire against Luton when Evans was injured.



