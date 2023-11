Έβερτον για την αφαίρεση βαθμών: «Εντελώς άδικη η απόφαση»

Η Έβερτον τοποθετήθηκε όσον αφορά την απόφαση αφαίρεσης βαθμών που της επιβλήθηκε από την Premier League, μέσω του αθλητικού της διευθυντή, Κέβιν Θέλγουελ.

Η Έβερτον πήρε θέση για την ποινή αφαίρεσης δέκα βαθμών που της επιβλήθηκε από την Premier League!

Συγκεκριμένα, ο αθλητικός διευθυντής των Ζαχαρωτών, Κέβιν Θέλγουελ, αναφέρθηκε στο εν λόγω ζήτημα και οι δηλώσεις του αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου από το Λίβερπουλ.

Στις δηλώσεις του χαρακτήρισε εντελώς άδικη την απόφαση αφαίρεσης βαθμών, ενώ ξεκαθάρισε ότι παίκτες και προπονητής παραμένουν συγκεντρωμένοι στη δουλειά τους, προκειμένου να κερδίσουν βαθμούς εντός γηπέδου.

«Δεδομένων των όσων συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα, ένιωσα ότι είναι σημαντικό να μοιραστώ τις σκέψεις μου, του Ντάις, αλλά και της ομάδας ενόψει της επιστροφής μας στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Σοκαριστήκαμε από την εντελώς άδικη απόφαση να μας αφαιρεθούν βαθμοί, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο για το πόρισμα της επιτροπής, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσφυγής.

Αλλά ο σαφής αντίκτυπος στη θέση μας στο πρωτάθλημα λόγω της απόφασης είναι ξεκάθαρος στον βαθμολογικό πίνακα, αφού πέσαμε πέντε θέσεις από εκεί που βρισκόμασταν μετά τη δύσκολη νίκη μας κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας. Μπορεί αυτοί οι τρεις βαθμοί πλέον να μην υπολογίζονται στο πίνακα, αλλά αυτά που παραμένουν είναι η ισχύς, η ενότητα και η αποφασιστικότητά μας να κερδίσουμε τους βαθμούς στον αγωνιστικό χώρο.

Η Έβερτον είναι ένας ιδιαίτερος σύλλογος, που έχει επιδείξει ομαδικότητα, γενναιότητα και δυνατό πνεύμα. Ο Σον Ντάις και οι παίκτες είναι πλήρως συγκεντρωμένοι στη δουλειά που έχουμε μπροστά μας. Ξέρουμε ότι κάθε φίλος μας είναι δίπλα μας, νιώθουμε τη δύναμη της υποστήριξής του και θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτή την υποστήριξη ως καθοδήγησή μας».

Our Director of Football, Kevin Thelwell, has written to Evertonians on the recent 'wholly disproportionate and unjust ruling'.