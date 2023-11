Η Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε με τον Έρλινγκ Χάαλαντ και εκστασιάστηκε απίστευτα με τον Νορβηγό επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι.

Η Κιμ Καρντάσιαν συνάντησε από κοντά τον Έρλινγκ Χάαλαντ και εντυπωσιάστηκε απίστευτα με τον Νορβηγό επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι. Οι δυο τους βρέθηκαν στην Ιταλία για λογαριασμό της «Dolce & Gabbana», της οποίας είναι πρεσβευτές και οι δύο.

Όταν η Αμερικανίδα influencer είδε τον Νορβηγό επιθετικό της Σίτι από κοντά, ενθουσιάστηκε: «Ήμουν στην Ιταλία και είδα τον Έρλινγκ Χάλαντ» τόνισε και πρόσθεσε: «Αισθάνθηκα... πανικό γιατί ξέρω ότι ο γιος μου θα ήταν τόσο ενθουσιασμένος, γιατί λατρεύει το ποδόσφαιρο. Του έκανα κλήση μέσω FaceTime και του είπα: 'Δεν μπορείς να φαντασθείς ποιόν συνάντησα'».

