Οι αριθμοί του Κώστα Τσιμίκα στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Μπρέντφορντ, στην οποία έδωσε τις πρώτες του ασίστ για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

O Κώστας Τσιμίκας ήταν από τους διακριθέντες της νίκης της Λίβερπουλ με την Μπρέντφορντ στο «Άνφιλντ» με 3-0. O Greek Scouser έκανε την καλύτερη εμφάνιση του στην τρέχουσα σεζόν και όχι μόνο επειδή έδωσε τις ασίστ στο δεύτερο γκολ του Μοχάμεντ Σαλάχ και στο τέρμα του Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ είχε 73 επαφές με την μπάλα και μέτρησε 34 πετυχημένες πάσες στις 40 που δοκίμασε, ήτοι ποσοστό επιτυχίας 85%. Έβγαλε 10 σέντρες, εκ των οποίων οι τρεις ήταν εύστοχες, είχε 1/1 μακρινή μπαλιά, 4/9 μονομαχίες εδάφους, 1/1 εναέρια μονομαχία, 2/3 τάκλιν και είχε επτά ανακτήσεις της κατοχής.

Το στατιστικό του Τσιμίκα που ξεχωρίζει είναι οι ευκαιρίες που δημιούργησε. Ο Greek Scouser πέρασε τρεις key passes, περισσότερες από οποιονδήποτες ποδοσφαιριστή του Γιούργκεν Κλοπ.

Kostas Tsimikas vs Brentford



• 34/40 (85%) passes

• 3 chances created (=1st)

• 2 assists (1st)

• 73 touches (2nd)

• 1/1 aerial duel

• 2/3 tackles

• 1 clearance

• 7 recoveries

• 10 crosses



Superb today, especially second half 👌