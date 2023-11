Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός αναμένεται να απελευθερώσει τον πατέρα του Λουίς Ντίας εντός της Τετάρτης (8/11).

Έντεκα ημέρες έχουν περάσει από την ημέρα που μέλη του στρατού με αντιστασιακή δράση και την «ταμπέλα» τρομοκρατικής οργάνωσης, με το όνομα Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός, απήγαγαν του γονείς του Λουίς Ντίας στην Κολομβία. Η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με... συνοπτικές διαδικασίες, ωστόσο ο 58χρονος πατέρας του ακόμα αγνοείται.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο πατέρας του εξτρέμ της Λίβερπουλ αναμένεται να επιστρέψει στην οικογένεια του εντός της Τετάρτης (8/11). Μέλη της ELN είχαν διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη και η Καθολική Εκκλησία για τις συνθήκες της απελευθέρωσης του, η οποία φέρεται πως θα γίνει στην περιοχή Λα Γκουατζίρα, κοντά στα σύνοτα Κολομβία - Βενεζουέλας.

Θυμίζουμε πως ο επικεφαλής των Κολομβιανών ανταρτών που έκαναν την απαγωγή παραδέχθηκε ότι έκαναν «λάθος» που δεν απελευθέρωσαν τον πατέρα του Λουίς Ντίας, ο οποίος είναι αγαπητό πρόσωπο στην χώρα του.

