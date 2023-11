O Οδυσσέας Βλαχοδήμος βρίσκεται στην ενδεκάδα της Νότιγχαμ Φόρεστ για το ματς με την Άστον Βίλα και έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League.

Την πρώτη του συμμετοχή με τη φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ και το ντεμπούτο του στην Premier League έκανε ο Οδυσσεας Βλαχοδήμος. Ο Στιβ Κούπερ επέλεξε τον διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα για να υπερασπιστεί τα δοκάρια των Reds στο ματς με την Άστον Βίλα στο City Ground για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η Νότιγχαμ αγόρασε την τελευταία ημέρα των μεταγραφών τον 29χρονο πορτιέρε από την Μπενφίκα αντί πέντε εκατομμυρίων ευρώ αλλά μέχρι σήμερα ο «Όντι» δεν είχε πάρει χρόνο συμμετοχής.

🔁 Three changes from #LIVNFO.

🇬🇷 Odysseas starts in goal.

🇧🇷 Danilo back in the squad.



Here's our side to take on @AVFCOfficial.



📋 #NFOAVL