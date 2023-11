Ένα ακόμα πρόβλημα για τον Έρικ Τεν Χαγκ, με τη Γιουνάιτεντ να ανακοινώνει ότι ο Βραζιλιάνος μέσος θα τεθεί στα πιτς για «αρκετές εβδομάδες».

Ο έμπειρος μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κασεμίρο, θα μείνει εκτός δράσης για «αρκετές εβδομάδες» λόγω τραυματισμού στον μηριαίο. Αφού έχασε τρεις αγώνες, ο 31χρονος επέστρεψε, ως αρχηγός, στη βαριά ήττα της ομάδας του κόντρα στη Νιουκάστλ την Τετάρτη και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του παιχνίδιου.

Σήμερα όπως ενημέρωσαν οι «Κόκκινοι Διάβολοι» ο Βραζιλιάνος θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, προσθέτοντας έναν ακόμη πονοκέφαλο στον προπονητή του.

