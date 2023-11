Ακόμα μία εντυπωσιακή αμφίεση για το Halloween ήρθε για να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες, με τον Ντουέιν Τζόνσον να ντύνεται... Μπέκαμ και να τραβάει τα βλέμματα.

Ακόμα μία εξαιρετική αμφίεση για το Halloween ήρθε για να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες, με τον Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον να ντύνεται... Ντέιβιντ Μπέκαμ και να τραβάει τα βλέμματα.

Ο σταρ του Hollywood και του WWE αποφάσισε να φορέσει μια ξανθιά... περούκα και μία εμφάνιση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θυμίζοντας το παλιό λουκ του Μπέκαμ. Σαφώς η κίνησή του έγινε αμέσως viral στα social media με τον ισχυρό άνδρα της Ίντερ Μαϊάμι να απαντάει: «Νόμιζα ότι κοιτούσα στον καθρέφτη. Είσαι ωραίος, αλλά ίσως να χρειαστείς μεγαλύτερο μέγεθος φανέλας».

Dwayne Johnson ( The Rock ) dressed up as David Beckham for Halloween 🔥 🤣👏 ❤️ pic.twitter.com/4fIEnbgTQu

Dwayne 'The Rock' Johnson dressed up as David Beckham in his Man United days for Halloween 😂🎃



Wonder if he could do a job for the Red Devils nowadays 😅 pic.twitter.com/C3JozzEeYx