Το βραβείο για την κορυφαία ομάδα του κόσμου δεν άλλαξε χέρια, με τη Μάντσεστερ Σίτι να κατακτά back-to-back τον τίτλο που απονέμει το France Football.

Η αλήθεια είναι πως δεν χρειαζόταν κανένα βραβείο για να το αποδείξει. Το μυθικό τρεμπλ άλλωστε που κατέκτησε μιλά από μόνο του. Premier League, Champions League και FA Cup, όλα μπήκαν στον μαγικό σάκο της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έγινε μόλις η δεύτερη αγγλική ομάδα που κατακτά το τρεμπλ μετά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του 1999. Στα γκαλά της Χρυσής Μπάλας λοιπόν η διαδικασία ήταν τυπική, με τους Citizens να αναδεικνύονται για δεύτερη σερί φορά ως η κορυφαία ομάδα του κόσμου.

Back-to-Back winner! Manchester City is the men club of the year!



Congrats, @ManCity 💙#clubdelannee #ballondor pic.twitter.com/1cTu15YSUn