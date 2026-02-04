Μάντσεστερ Σίτι - Νιούκαστλ: Σκόραραν Μαρμούς - Ράιντερς για το 3-0 του ημιχρόνου (vid)
Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε ό,τι ήθελε στο ημίχρονο απέναντι στη Νιούκαστλ για το δεύτερο σκέλος των ημιτελικών του EFL Cup. Από πολύ νωρίς οι Citizens προηγήθηκαν στο σκορ με τον Μαρμούς, ο οποίος στο 7΄εποωφελήθηκε από την κόντρα με αμυντικό κι έγραψε το 1-0. Στο 29΄ο Αιγύπτιος χτύπησε ξανά, όταν μετά από γύρισμα του Σεμένιο σκόραρε με κεφαλιά σε κενό τέρμα, ενώ τρία λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Ράιντερς να βρει δίχτυα πλασάροντας από το ύψος του πέναλτι για το 3-0 του ημιχρόνου.
