Πάρτι στο πρώτο 45λεπτο για τη Μάντσεστερ Σίτι, με τη ντοπιέτα του Ομάρ Μαρμούς και το γκολ του Ράιντερς να διαμορφώνουν το σκορ στο 3-0 κόντρα στη Νιούκαστλ.

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε ό,τι ήθελε στο ημίχρονο απέναντι στη Νιούκαστλ για το δεύτερο σκέλος των ημιτελικών του EFL Cup. Από πολύ νωρίς οι Citizens προηγήθηκαν στο σκορ με τον Μαρμούς, ο οποίος στο 7΄εποωφελήθηκε από την κόντρα με αμυντικό κι έγραψε το 1-0. Στο 29΄ο Αιγύπτιος χτύπησε ξανά, όταν μετά από γύρισμα του Σεμένιο σκόραρε με κεφαλιά σε κενό τέρμα, ενώ τρία λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Ράιντερς να βρει δίχτυα πλασάροντας από το ύψος του πέναλτι για το 3-0 του ημιχρόνου.