Φερνάντες: «Ο Τεν Χαγκ μιλάει απευθείας μαζί μου όταν θέλει να πω κάτι στην ομάδα»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ, έχει σύμφωνα με τον Μπρούνο Φερνάντες μια μικρή ομάδα παικτών με τους οποίους συνομιλεί και εκείνοι τα μεταφέρουν στο υπόλοιπο σύνολο.

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ, ανυπομονεί για ένα ακόμη γκολ στο ντέρμπι του Μπρούνο Φερνάντες κατά τη σημερινή αναμέτρηση της Premier League εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έχουν κάνει ένα σερί τριών νικών σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά απόψε (29/10) δοκιμάζονται κόντρα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και ο Τεν Χαγκ ρωτήθηκε αν ο Μπρούνο Φερνάντες δεν είχε τον ίδιο αντίκτυπο κόντρα σε ομάδες του «Big Six». Ο έμπειρος τεχνικός απάντησε πως ο Πορτογάλος σκόραρε στο ίδιο παιχνίδι την περασμένη σεζόν και πως θα ήταν χαρούμενος αν όσο ο μέσος επαναλάβει το κατόρθωμα απέναντι στους «Σίτιζενς».«Πέρυσι σκόραρε, οπότε δεν ξέρω. Όσο το κάνει ξανά, είμαι χαρούμενος. Όχι. Ο Μπρούνο [Φερνάντες] είναι ένας από τους παίκτες που όταν έχουμε πολύ την μπάλα στην κατοχή μας είναι στα καλύτερά του», τόνισε.

Από πλευράς του ο διεθνής Πορτογάλος αποκάλυψε ότι ο Τεν Χαγκ έχει μια μικρή ομάδα παικτών - ηγετών με τους οποίους έχει άμεσα επαφές και εκείνοι αναλαμβάνουν να τα μεταφέρουν στο υπόλοιπο σύνολο. Συγκεκριμένα δήλωσε πως: «Η σχέση με τον προπονητή είναι πολύ καλή. Έχει βρει μια ομάδα ηγετών που θέλει να μιλάει. Μιλάει απευθείας μαζί μου όταν θέλει να πω κάτι, να περάσω κάτι στην ομάδα, το ίδιο και με ένα στενό σύνολο παικτών».

