Απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών ο ισχυρός άνδρας της Έβερτον, Μπιλ Κενράιτ, ο οποίος μέχρι και τις τελευταίες του ώρες συνέχισε να εργάζεται για την αγαπημένη του ομάδα.

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, έρχεται ακόμα μια θλιβέρη είδηση από το αγγλικό ποδόσφαιρο. O ισχυρός άνδρας των Ζαχαρωτών είχε διαγνωστεί με όγκο πριν από αρκετούς μήνες και πριν από έξι εβδομάδες έλαβε χώρα η απαραίτητη επέμβαση.

Αρχικά κατάφερε να βγει από την εντατική και να επιστρέψει στο σπίτι για την ανάρρωσή του, έγινε γνωστή η σοβαρότατη περιπέτεια της υγείας του, με επίσημη ενημέρωση της Έβερτον προς τους οπαδούς της.

Όπως έγινε γνωστό καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου από τη διάγνωση μέχρι και την εισαγωγή στο νοσοκομείο, εργαζόταν κανονικά μαζί με τον Φαρχάντ Μοσίρι για να μην κολλήσει το θέμα της πώλησης των μετοχών στην «777 Partners».

Το ποστάρισμα της Έβερτον στα social media:

Everton Football Club is in mourning following the death of Chairman Bill Kenwright CBE, who passed away peacefully last night aged 78, surrounded by his family and loved ones.