Το ενδεχόμενο να αργήσουν να ξαναδούν τον Σάντρο Τονάλι στο «St James' Park» είναι πιθανό και για αυτόν τον λόγο ολόκληρο το γήπεδο της Νιούκαστλ τον αποθέωσε στην προθέρμανση.

Το ενδεχόμενο να αργήσουν να ξαναδούν τον Σάντρο Τονάλι στο «St James' Park» είναι πιθανό και για αυτόν τον λόγο ολόκληρο το γήπεδο της Νιούκαστλ τον αποθέωσε στην προθέρμανση.

Στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπρέντφορντ για την 9η αγωνιστική της Premier League, οι φίλοι των Ασπρόμαυρων αναγνώρισε τη δύσκολη περίοδο που διανύει ο Ιταλός ποδοσφαιριστής και φρόντισε να του δείξει έμπρακτα πως βρίσκεται δίπλα του, με τον ποδοσφαιριστή να ανταποδίδει το χειροκρότημα.

⚫️⚪️ Newcastle fans showing their support to Sandro Tonali at St. James Park today. pic.twitter.com/T7w9kPR1oy