Ο Γιόχαν Λάνγκε θα είναι ο αντικαταστάτης του Φάμπιο Παράτιτσι στη θέση του τεχνικού διευθυντή στην Τότεναμ, όπως ανακοίνωσαν οι Λονδρέζοι.

Η Τότεναμ ανακοίνωσε τον Γιόχαν Λάνγκε στη θέση του τεχνικού διευθυντή.

Ο 43χρονος θα είναι ο αντικαταστάτης του Φάμπιο Παράτιτσι, ο οποίος αποχώρησε από τους Λονδρέζους στις 21 Απριλίου. Η αιτίτα της παραίτησής του ήταν η τιμωρία του από τη FIFΑ με αποκλεισμό από κάθε αθλητική ενασχόληση για 30 μήνες, εξαιτίας της εμπλοκής του στο σκάνδαλο plusvalenza όσο βρισκόταν στη Γιουβέντους.

Ο Λάνγκε ήταν ελεύθερος από τις αρχές του καλοκαιριού όταν και η Άστον Βίλα αποφάσισε να πάρει τον Μόντσι στη θέση του. Ο 43χρονος Δανός αναμένεται να συμβάλλει στις προσπάθειες της Τότεναμ για πρωταθλητισμό τη φετινή σεζόν, καθώς μετά από τις πρώτες οκτώ αγωνιστικές της Premier League, η ομάδα του Ποστέκογλου βρίσκεται στην πρώτη θέση, ισοβαθμώντας με την Άρσεναλ.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Γιόχαν Λάνγκε έχει διοριστεί Τεχνικός Διευθυντής με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2023. Ο Λάνγκε θα έχει την ευθύνη για την πρόσληψη, την ανάλυση και τον εντοπισμό ταλέντων σε όλες τις ομάδες της ανώτερης ομάδας και των ακαδημιών μας», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Τότεναμ για την πρόσληψη του Λάνγκε.

We are delighted to announce that Johan Lange has been appointed Technical Director with effect from 1 November 2023.