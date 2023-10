Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 84 ετών η Λαίδη Κάθι, σύζυγος του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Δύσκολες στιγμές για τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του, Λαίδη Κάθι, στα 84 της χρόνια. «Όλοι στον σύλλογο στέλνουμε εγκάρδια συλλυπητήρια στον Σέρ Άλεξ Φέργκιουσον και την οικογένειά του για τον θάνατα της της Λαίδης Κάθι, μιας λατρεμένης συζύγου, μητέρας, αδερφής, γιαγιάς και προγιαγιάς και ενός πύργου δύναμης κατά τη διάρκεια της καριέραρας του Σερ Άλεξ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Everyone at Manchester United sends our heartfelt condolences to Sir Alex Ferguson and his family on the passing of Lady Cathy.



Lady Cathy was a beloved wife, mother, sister, grandmother and great-grandmother, and a tower of strength for Sir Alex throughout his career.