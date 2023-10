Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ξέχασε το όνομα του Χουάνγκ Χι Τσαν στη συνέντευξη Τύπου, ο ίδιος... μίλησε στο χορτάρι και η Γουλβς είχε κέφια να τρολάρει τον Καταλανό.

Την ιδανική ευκαιρία να... τρολάρουν τον Πεπ Γκουαρδιόλα βρήκαν οι διαχειριστές των social media της Γουλβς! Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Καταλανού στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα, όταν περιέργως... ξέχασε το όνομα του Χουάνγκ Χι Τσαν.

Μιλώντας για την ποιότητα των Λύκων ο Γκουαρδιόλα εξήρε την αντίπαλό του και στάθηκε «ειδικά στην επιθετική γραμμή με τον Νέτο, με τον Κούνια, με τον τύπο από την Κορέα...».

Η μοίρα ωστόσο έπαιξε άσχημο παιχνίδι στη Μάντσεστερ Σίτι και τον Πεπ, καθώς ο Χουάνγκ πέτυχε το νικητήριο γκολ του αγώνα που έριξε στο καναβάτσο τους Citizens, με τη Γουλβς να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να τρολάρει τον 52χρονο τεχνικό.

«The Korean guy» (σ.σ ο τύπος από την Κορέα) έγραψε η Γουλβς στα social media τη στιγμή του γκολ, προκαλώντας.... ντελίριο στους χρήστες που χάρισαν στην ανάρτηση 11 εκατομμύρια προβολές και 195 χιλιάδες Like.

Pep forgot Hwang Hee-chan's name and called him "the Korean guy" when listing Wolves' attackers.



Their admin didn't forget after he scored the winner vs. Man City 😂 pic.twitter.com/4AydgKtsnS