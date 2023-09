Στην Αγγλία θα παραμείνει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο άλλοτε «ερυθρόλευκος» Ζοζέ Σα, με τη Γουλβς να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο γκολκίπερ.

Η Γουλβς έχει βρει τον φύλακα άγγελό της κάτω από τα γκολπόστ και δεν προτίθεται να τον αποχωριστεί! Ο λόγος φυσικά για τον Ζοζέ Σα, ο οποίος προσγειώθηκε στο Γουλβερχάμπτον από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2021 έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ και έκτοτε έχει καταφέρει όχι μόνο να προσαρμοστεί στον κόσμο της Premier League αλλά και να αποτελέσει ένα πολύτιμο γρανάζι για τους Λύκους.

Έτσι, Γουλβς και Σα τα βρήκαν και, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, θα συνεχίσουν μαζί μέχρι το 2027, με τον Πορτογάλο να υπογράφει τετραετή επέκταση συμβολαίου με οψιόν για ακόμα έναν χρόνο.

Our number 1️⃣ for years to come.



Jose Sa has signed a new long-term deal ✍️