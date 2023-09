Η Τότεναμ γνωστοποίησε την απόκτηση του 16χρονου Λούκα Βούσκοβιτς από την Χάιντουκ Σπλιτ, ο οποίος θα ενσωματωθεί στην ομάδα από το 2025.

Η Τότεναμ έκανε μία επένδυση ύψους 14 εκατ. ευρώ για το μέλλον προχωρώντας στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 16χρονου Λούκα Βούσκοβιτς από την Χάιντουκ Σπλιτ. Η ομάδα του Άνγκε Ποστέκογλου πρόλαβε αρκετές άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες που είχαν ενδιαφερθεί για τον ταλαντούχο νεαρό.

Ο 16χρονος Κροάτης κεντρικός αμυντικός είναι προϊόν της ακαδημίας της Χάιντουκ Σπλιτ κι έχει προλάβει να κάνιε μόλις 11 συμμετοχές με την ανδρική της ομάδα. Μάλιστα, είναι ήδη διεθνής με την Κ17 της εθνικής Κροατίας έχοντας αγωνιστεί πέντε φορές και σκοράρει ένα γκολ.

Τον Φλεβάρη του 2026 που έκανε το ντεμπούτο έγινε ο νεότερος παίκτης που έχει αγωνιστεί στην ιστορία του κροατικού πρωταθλήματος, αφού έπαιξε σε ηλικία 16 ετών και δύο ήμερων ενώ με το γκολ που πέτυχε κόντρα στην Όσιγιεκ γαι τα προημιτελικά του Κυπέλλου Κροατίας έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας.

Λόγω του νεαρού της ηλικίας του, μπορεί η μεταγραφή του να ολοκληρώθηκε σήμερα, ωστόσο η ενσωμάτωσή του στους Σπέρς θα γίνει το 2025, όταν πλέον έχει γίνει 18 ετών και μπορεί να μετακινηθεί. Υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο.

We are delighted to announce that we have reached agreement for Luka Vuskovic to join the Club in 2025 from Hajduk Split 🤍