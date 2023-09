Γκουαρδιόλα: «Κριτικάρετε τα μπακ, τους αμυντικούς, τον προπονητή, αλλά όχι τον Χάαλαντ»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι υπερασπίστηκε τον επιθετικό της ομάδας, Έρλινγκ Χάαλαντ, παρά την δυστοκία στο σκοράρισμα στα τελευταία παιχνίδια.

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, είπε ότι δεν θα χάσει τον ύπνο του από τις χαμένες ευκαιρίες του Έρλινγκ Χάαλαντ στα δύο τελευταία ματς της ομάδας και επέμεινε ότι ο Νορβηγός επιθετικός δεν πρέπει να επικριθεί για την αστοχία του.Ο θηριώδης φορ έχει πετύχει 7 γκολ σε 5 αγώνες στην Premier League, αλλά ήταν άστοχος απέναντι στη Γουέστ Χαμ και τον Ερυθρό Αστέρα. Τώρα θα έχει ευκαιρία να ξαναβρεί δίχτυα εναντίον της Νότιγχαμ Φόρεστ το Σάββατο (23/09) στο «'Ετιχαντ», κόντρα σε έναν αντίπαλο που πέρυσι σημείωσε χατ-τρικ.

«Δεν θα κοιμηθώ απόψε», αστειεύτηκε ο Γκουαρδιόλα όταν ρωτήθηκε για το ποσοστό ευστοχίας του Χάαλαντ. «Είχε απίστευτες ευκαιρίες και θα μπορούσε να πετύχει 14-15 γκολ και θα γινόταν η ίδια συζήτηση, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που έλεγε πάντα: Έχω την ευκαιρία, έχω την ευκαιρία, έχω την ευκαιρία. Το πρόβλημα είναι όταν δεν έχω ευκαιρίες, ή δεν παίρνω μπάλες ή βρίσκομαι σε λάθος θέση. Η συμβουλή μου είναι να μην επικρίνετε πολύ τον Έρλινγκ. Επικρίνετε τον μπακ, τον κεντρικό αμυντικό ή τον προπονητή, αλλά ποτέ, ποτέ τον επιθετικό που έχει σκοράρει όλα αυτά τα γκολ γιατί θα [σκοράρει] και τότε θα είστε σε θέση που θα πρέπει να του ζητήσετε συγγνώμη».

Το ποσοστό ευστοχίας του Νορβηγού έχει μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με το ίδιο σημείο την περασμένη σεζόν. Στα πρώτα οκτώ παιχνίδια του για τον σύλλογο πήρε το 60% των μεγάλων ευκαιριών του, σκοράροντας 12 γκολ, ενώ αυτή τη σεζόν το στατιστικό έχει πέσει στο 29%, και έχασε εννέα μεγάλες ευκαιρίες μόνο στα δύο τελευταία ματς.

«Είναι σημαντικό για αυτόν να έχει ρυθμό και αυτό ήταν πιο δύσκολο στην προετοιμασία, επειδή ήμασταν στην Ιαπωνία και την Κορέα και δεν υπήρχε πολύς χρόνος για προπόνηση», είπε ο Γκουαρδιόλα. «Όμως κάθε εβδομάδα είναι καλύτερος. Είναι μια απίστευτη απειλή. Είχε πολλές ευκαιρίες και αυτό σημαίνει ότι παίζουμε καλά. Πάντα έχω την αίσθηση ότι η ομάδα τα πάει πολύ καλά με τον αριθμό των ευκαιριών που έχει ο Έρλινγκ».

🔵 Guardiola: "My advice on Erling Haaland is: not to criticise him much".



"Criticise full-backs, central defenders, the manager, but never ever the striker who is scoring all the goals".



"Because he will… you know. And you'll feel you need to apologise", via @BeanymanSports. pic.twitter.com/FCXuzvqCt8