Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ αποκάλυψε πώς «επιτέθηκε» στον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον κατά τη διάρκεια του περιβόητου περιστατικού με το παπούτσι στα αποδυτήρια της ομάδας το 2003.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ πρόκειται να αποτελέσει το κεντρικό πρόσωπο ενός νέου ντοκιμαντέρ τεσσάρων parts του Netflix που θα ρίξει φως στην καριέρα του πρώην διεθνούς Άγγλου σταρ - τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Σε ένα τμήμα του τρέιλερ που κυκλοφόρησε πρόσφατα για το «BECKHAM», ο πρώην σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φάνηκε να μιλά για το περιστατικό του 2003.

Πριν από 20 χρόνια, ο Μπέκαμ χρειάστηκε ράμματα πάνω από το αριστερό του μάτι, αφού ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον τον χτύπησε κατά λάθος πετώντας ένα παπούτσια στα αποδυτήρια της Γιουνάιτεντ μετά τον αποκλεισμό της ομάδας στον πέμπτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας από την Άρσεναλ. Κατά τη σύντομη περιγραφή του περιστατικού, στο τρέιλερ, ο Μπέκαμ υποδύεται τη στιγμή που συνειδητοποιεί ότι τον χτύπησε στο κεφάλι, λέγοντας: «Και μετά έφυγα...», καθώς το χέρι του απομακρύνεται από το πρόσωπό του. Στη συνέχεια, σηκώνεται απότομα από τη θέση του με μια γρήγορη κίνηση. Ο παραγωγός ρωτά: «Κινήθηκες εναντίον του;». Σε απάντηση, ο Μπέκαμ γνέφει και λέει: «Ναι».

Κατά τη διάρκεια του τρέιλερ, έθιξε επίσης μια από τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές της καριέρας του, εκείνη την κόκκινη κάρτα απέναντι στην Αργεντινή. Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1998, ο Μπέκαμ αποβλήθηκε επειδή κλώτσησε στο πίσω μέρος του ποδιού του Ντιέγκο Σιμεόνε στην ήττα της Αγγλίας στη φάση των 16. Και στο νέο ντοκιμαντέρ, ο 48χρονος αποκάλυψε ότι στον απόηχο του περιστατικού δεν «έτρωγε» ούτε «κοιμόταν». «Δεν νομίζω ότι έχω μιλήσει ποτέ για αυτό, μόνο και μόνο επειδή δεν μπορώ. Δεν έτρωγα. Δεν κοιμόμουν. Με επηρέασε πάρα πολύ».

