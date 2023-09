Σύμφωνα με το Athletic ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ, Κώστας Τσιμίκας, είναι έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ έως το καλοκαίρι του 2027.

O Κώστας Τσιμίκας με τη δουλειά του κέρδισε την εμπιστοσύνη του Γιούργκεν Κλοπ και φαίνεται πως θα ανταμειφθεί από τη Λίβερπουλ με νέο συμβόλαιο. Σύμφωνα με το έγκυρο Athletic ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους Reds έως το καλοκαίρι του 2027. Πρόκειται για διετή επέκταση, καθώς η τρέχουσα συμφωνία του με το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ εκπνέει το 2025.

Ο 27χρονος Έλληνας αμυντικός πήρε την μεαταγραφή της καριέρας του το 2020, όταν η Λίβερπουλ τον αγόρασε από τον Ολυμπιακό αντί 13 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιούργκεν Κλοπ ξεχώρισε τον Τσιμίκα και τον επέλεξε ως τον παίκτη που θα πλαισιώσει τον εκ των κορυφαίων αριστερών μπακ του κόσμου, Άντριου Ρόμπερτσον.

Με τη φανέλα των Reds έχει 62 εμφανίσεις και 12 ασίστ. Με τη Λίβερπουλ έχει κατακτήσει Super Cup, League Cup και FA Cup, στον τελικό του οποίου μάλιστα έβαλε το καθοριστικό τελευταίο πέναλτι στη «ρώσικη ρουλέτα» κόντρα στην Τσέλσι.

Liverpool left-back Kostas Tsimikas is set to sign a new contract.



The Greece international has agreed a two-year extension to his current deal that will keep him at Anfield until the summer of 2027.



More from @JamesPearceLFC ⬇️#LFChttps://t.co/xUoLn1uBAl