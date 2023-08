Ο Μπρούνο Φερνάντες λέει ότι θα περιμένει μια συγγνώμη από τον επικεφαλής διαιτησίας Τζον Μος για μια απόφαση που δεν δόθηκε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο παιχνίδι με την Τότεναμ.

Στο 26ο λεπτό του Τότεναμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η μπάλα φάνηκε να χτυπάει στο χέρι του Κριστιάν Ρομέρο μέσα στην περιοχή από ένα σουτ του Γκαρνάτσο. Ωστόσο ο Ρομέρο ήταν κοντά στον Αργεντινό όταν έκανε το σουτ και το χέρι δεν ήταν σε αφύσικη θέση. Ο διαιτητής Μάικλ Όλιβερ καταλόγισε κόρνερ αντί για πέναλτι - και ο ρέφερι στο VAR δεν ανέτρεψε την απόφαση επί του γηπέδου.

Μετά το παιχνίδι, ο Φερνάντες φανερά εκνευρισμένος δήλωσε «Πρέπει να τον ρωτήσετε (γιατί δεν ήταν πέναλτι). Πρέπει να αρχίσουν να δίνουν συνεντεύξεις μετά τα παιχνίδια, ώστε να μπορούν να εξηγήσουν. Είναι ένα ξεκάθαρο πέναλτι. Δεν υπάρχει δικαιολογία για το ότι δεν το είδε, δεν υπάρχει δικαιολογία για το ότι το VAR δεν το είδε. Την περασμένη εβδομάδα έκαναν μεγάλο θέμα με τη Γιουνάιτεντ που δεν δόθηκε πέναλτι εναντίον μας (στο παιχνίδι με τη Γουλβς), θέλω να δω τι θα γίνει αυτή την εβδομάδα, αν θα γίνει το ίδιο σόου με την περασμένη εβδομάδα. Θέλω να δω αν ο Τζον Μος (ο επικεφαλής διαιτησίας της Πρέμιερ Λιγ) θα έρθει επίσης να ζητήσει συγγνώμη στα αποδυτήριά μας, όπως λένε ότι έκαναν στον προπονητή της Γουλβς. Εγώ θα κάθομαι εδώ και θα περιμένω να δω».

Πράγματι ζητήθηκε συγγνώμη από τη Γουλβς την περασμένη εβδομάδα αφού δεν της δόθηκε πέναλτι για προφανές φάουλ του Αντρέ Ονάνα στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τη Γιουνάιτεντ.

