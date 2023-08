Μετά από 10 ημέρες διαπραγματεύσεων, η συμφωνία έχει πλέον ολοκληρωθεί και ο Τάιλερ Άνταμς προβάρει τα μπλε της Τσέλσι!

Ο Τάιλερ Άνταμς που υπέγραψε στη Λιντς πενταετές συμβόλαιο το περασμένο καλοκαίρι, θα συνεχίσει στην Τσέλσι, με τους «Μπλε» να καταβάλουν τη ρήτρα αποδέσμευσης 20 εκατομμυρίων λιρών στο συμβόλαιό του. Ο Αμερικανός διεθνής, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θα υποβληθεί σις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις τις επόμενες 24 ώρες πριν από τη μετακόμισή του στο Στάμφορντ Μπριτζ.

Ο Άνταμς υπέγραψε στη Λιντς από την Λειψία έναντι περίπου 20 εκατ. λιρών το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η ομάδα από του δυτική Γιορκσάιρ υποβιβάστηκε στην πρώτη του σεζόν. Η Τσέλσι που από πλευράς της ήθελε να αποκτήσει δύο χαφ πριν κλείσει η μεταγραφική περίοδος την 1η Σεπτεμβρίου βρήκε στο πρόσωπο του Άνταμς τον έναν εκ των δύο που χρειάζεται για να οχυρώσει τη μεσαία της γραμμή.

