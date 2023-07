Σύμφωνα με τα αγγλικά μέσα, η Λίβερπουλ έχει αποφασίσει να κάνει και δεύτερη προσφορά για τον Λάβια, μετά την πρώτη αρνητική απάντηση που εισέπραξε.

Η Λίβερπουλ έχει αποφασίσει να κάνει και δεύτερη προσπάθεια για την απόκτηση του Ρομέο Λάβια από την Σαουθάμπτον, μετά το πρώτο «άκυρο» που εισέπραξε από τους «Αγίους» στα 43 εκατ. ευρώ που προσέφερε.

Οι «Ρεντς» επιθυμούν διακαώς την απόκτηση του 19χρονου Βέλγου μέσου, όμως δεν είναι εύκολο να πείσει την Σαουθάμπτον, η οποία παρά τον υποβιβασμό της, απαιτεί 58 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει στην ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ. Κάτι τέτοιο θα τον καταστήσει ως την δεύτερη ακριβότερη πώληση στην ιστορία της ομάδας, μετά από εκείνη του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, επίσης στους «Ρεντς», αντί 84,65 εκατ. ευρώ.

Είναι άγνωστο αν η δεύτερη προσφορά της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ θα πλησιάσει τα επίπεδα αυτά. Υπενθυμίζουμε πως ο παίκτης έχει ήδη δώσει τα χέρια με την Λίβερπουλ.

