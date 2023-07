Την απόκτηση του Χάριβι Μπαρνς από τη Λέστερ αντί του ποσού των 44 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Νιούκαστλ, με τον Άγγλο να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2028.

Η έξοδος στο Champions League της επόμενης περιόδου σήμανε και την ανάγκη για μεταγραφική ενίσχυση στις τάξεις της Νιούκαστλ, με τους ιθύνοντες του κλαμπ να μην απογοητεύουν.

Αφού άνοιξαν την όρεξη στους οπαδούς τους με το ηχηρό deal για την απόκτηση του Σάντρο Τονάλι από τη Μίλαν, σειρά πλέον πήρε το όνομα του Χάρβι Μπαρνς!

Όπως έγινε γνωστό οι Magpies ήρθαν σε συμφωνία με την υποβιβασμένη Λέστερ για το ποσό των 44 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Άγγλο επιθετικό να παρουσιάζεται για πρώτη φορά με τη φανέλα της νέας του ομάδας.

Από την πλευρά του ο 25χρονος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2028, θέτοντας έτσι εαυτόν στη διάθεση του Έντι Χάου.

Την περασμένη σεζόν ο Μπαρνς σημείωσε 13 γκολ και τρεις ασίστ σε 40 συμμετοχές με τη φανέλα της Λέστερ, όμως δεν στάθηκε αρκετός για να την κρατήσει στα «σαλόνια» της Premier League.

✍️ We are delighted to announce the signing of Harvey Barnes from Leicester City on a five-year deal.



Welcome to Newcastle United, @harveybarnes97! ⚫️⚪️