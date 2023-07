Απίθανη πρόταση ύψους 40 εκατ. λιρών από την Αλ Αχλί έχει στα χέρια του ο Μάρκο Σίλβα. Σε επαφές με τη Φούλαμ οι Σαουδάραβες.

Oι Σαουδάραβες τρελαίνουν την ποδοσφαιρική Ευρώπη και συνεχίζουν τη μεταγραφική τους επίθεση. Ειδικότερα, η Αλ Αχλί προσέφερε στον Μάρκο Σίλβα διετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές που αγγίζουν τα 40 εκατ. λίρες. Ο Πορτογάλος φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον σύλλογο και οι διοικούντες την Αλ Αχλί είναι στο Λονδίνο για να συνομιλήσουν με τη Φούλαμ.

Αλλωστε, υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιό του με την ομάδα, με την οποία έχει ακόμα ένα έτος συνεργασίας. Ο Μάρκο Σίλβα προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με τη Φούλαμ, μιας και τερμάτισε στη 10η θέση της Premier League.

