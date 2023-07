Παίκτης της Νιουκάστλ πρέπει να θεωρείται ο Χάρβεϊ Μπαρνς, αφού η ομάδα του Χάου συμφώνησε στα 44 εκατομμύρια ευρώ με τη Λέστερ για τη μεταγραφή του Άγγλου εξτρέμ.

Από την... Championship στο Champions League ο Χάρβεϊ Μπαρνς. Ο Άγγλος εξτρέμ της Λέστερ δεν θα συμβάλει στην προσπάθεια επιστροφής της ομάδας του Έντσο Μαρέσκα στην Premier League αφού ήδη ετοιμάζει τις βαλίτσες του για τον αγγλικό βορρά και τη Νιουκάστλ.

Κι αυτό διότι, σύμφωνα με το Athletic, οι Καρακάξες τα βρήκαν σε όλες με τις Αλεπούδες για τη μεταγραφή του 25χρονου, deal που μάλιστα θα αγγίξει τα 44 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μπαρνς είναι προϊόν των ακαδημιών της Λέστερ ωστόσο μετά από 16 χρόνια συνολικά στον σύλλογο και 187 εμφανίσεις με 45 γκολ στην πρώτη ομάδα ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

