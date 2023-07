Ο Μπρούνο Φερνάντες αρνήθηκε περισσότερες από δυο προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία, παραμένει πιστός στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και περιμένει το περιβραχιόνιο.

Ο Μπρούνο Φερνάντες δεν το... κουνάει από το «Ολντ Τράφορντ». Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μέσα στον Ιούνιο είχε πάνω από δυο «χρυσές» προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία, όμως δεν «συγκινήθηκε» από τα χρήματα, τις απέρριψε και παραμένει πιστός στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

O 28χρονος χαφ πλέον περιμένει να πάρει για τα καλά το περιβραχιόνιο του πρώτου αρχηγού των Κόκκινων Διαβόλων. Θυμίζουμε πως με απόφαση του Έρικ Τεν Χαγκ ο Χάρι Μαγκουάιρ έπειτα από 3,5 χρόνια δεν είναι πια ο «captain» της ομάδας.

Ο Φερνάντες είναι 3,5 χρόνια κάτοικος Μάντσεστερ. Σε αυτό το διάστημα μετράει 185 εμφανίσεις, 64 γκολ και 54 ασίστ.

