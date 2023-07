Ο Γιούργκεν Κλοπ ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών στη φωτογράφιση της Λίβερπουλ για τη νέα σεζόν και συγκεκριμένα το νέο πράσινο γιλέκο τον έκανε να «κλάψει» από τα γέλια.

Ο Γιούργκεν Κλοπ φαίνεται πως έχει επιστρέψει με εξαιρετική διάθεση στο Μέρσεϊσαϊντ, για να ξεκινήσει την προετοιμασία της Λίβερπουλ ενόψει της νέας σεζόν.

Στη φωτογράφιση των ποδοσφαιριστών του με τον νέο ρουχισμό της ομάδας, το μενού είχε και την... πασαρέλα των παικτών του, η οποία τον έκανε να γελάει ασταμάτητα για αρκετή ώρα.

konate and klopp always laughing their ass off pic.twitter.com/AinEJvhW8w

Συγκεκριμένα έδωσε το νέο πράσινο γιλέκο της ομάδας στον Άντριου Ρόμπερτσον και από ότι φαίνεται στο πρακάτω video, έδειξε ότι δεν του άρεσε ως επιλογή. Στη συνέχεια ο Ιμπραχίμα Κονατέ άρχισε κατευθείαν την... πασαρέλα και έκανε τον προπονητή του να «λυγίσει» από τα γέλια.

Klopp has amazing energy man ..



He probably just laughed and Szoboszlai said he wants to join pic.twitter.com/yDHxBgh4et