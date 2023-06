Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε τις αποχωρήσεις των Μάρσελ Σάμπιτζερ και Βουτ Βέγκχορστ, οι οποίοι ήταν δανεικοί στους Κόκκινους Διαβόλους.

Παρελθόν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και επίσημα αποτελούν οι Μάρσελ Σάμπιτζερ και Βουτ Βέγκχορστ.

Όπως ανακοίνωσαν οι Κόκκινοι Διάβολοι τόσο ο Αυστριακός μεσοεπιθετικός όσο και ο Ολλανδός επιθετικός δεν υπολογίζονται από τον Έρικ Τεν Χαγκ για τη νέα σεζόν. Κάπως έτσι οι δανεισμοί τους από την Μπάγερν Μονάχου και την Μπέρνλι αντίστοιχα να ολοκληρώνονται.

Αντιθέτως στη διάθεση του Ολλανδού προπονητή θα επιστρέψουν οι Ντιν Χέντερσον, Ερίκ Μπαϊγί, Άλφαρο Φερνάντες, Άλεξ Τέλες και Άξελ Τουανζέμπε, οι οποίοι είχαν παραχωρηθεί με ως δανεικοί την περασμένη σεζόν. Αξίζει να σημειωιθεί πως στην ανακοίνωσή της η Γιουνάιτεντ κάνει ειδική αναφορά στον Νταβίντ Ντε Χέα, τονίζοντας ότι το συμβόλαιό του έληξε αλλά οι διαπραγματεύσεις με τον Ισπανό τερματοφύλακα βρίσκονται σε εξέλιξη.

ℹ️ The latest on our squad as 2022/23 loan deals officially come to an end.#MUFC