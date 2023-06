Η Τσέλσι έκανε δικό της τον 22χρονο Νίκολας Τζάκσον, δίνοντας 35 εκατομμύρια ευρώ στην Βιγιαρεάλ και τον «έδεσε» με συμβόλαιο... οκτώ χρόνων!

Η Τσέλσι ολοκλήρωσε τη δεύτερη μεταγραφή της, καθώς μετά την ανακοίνωση του εδώ και μήνες «κλεισμένου» Κρίστοφερ Ενκουνκού προχώρησε και στην απόκτηση του Νίκολας Τζάκσον. Οι Μπλε πλήρωσαν τη ρήτρα της Βιγιαρεάλ, ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ και ο Σενεγαλέζος επιθετικός έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο... οκταετούς διάρκειας, ήτοι έως το καλοκαίρι του 2031.

Η Βιγιαρεάλ τον απέκτησε το 2019 σε ηλικία 18 ετών από την Κάσα Sports της πατρίδας τους και φέτος έκανε ουσιαστικά την πρώτη του ολοκληρωμένη χρονιά ως παίκτης πρώτης ομάδας.Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο νεαρός σέντερ φορ μέτρησε 13 γκολ και πέντε ασίστ σε 38 εμφανίσεις.

🇸🇳🔵 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Nicolas Jackson (22) has signed for Chelsea from Villarreal! Around €35m fee. pic.twitter.com/bkZwrk0iwx