O Χέουνγκ Μιν Σον με δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως δεν ενδιαφέρεται να πάει στην Αλ Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας και θέλει να συνεχίσει στην Τότεναμ.

Η Αλ Ιτιχάντ μετά το «μπαμ» με τον Καρίμ Μπενζεμά και την διαφαινόμενη απόκτηση του Ενγκολό Καντέ κινήθηκε για ακόμα μια «βόμβα», καθώς ήθελε να αποκτήσει τον σταρ της Τότεναμ, Χέουνγκ Μιν Σον. Αυτή τη φορά όμως τα λεφτά των Σαουδαράβων δεν στάθηκαν... αρκετά.

Ο Κορεάτης επιθετικός με δηλώσεις του τόνισε πως σε αυτή τη φάση της καριέρας του δεν ενδιαφέρεται για χρήματα και θέλει να συνεχίσει στην Premier League και την Τότεναμ.

«Έχω πολλά πράγματα να κάνω στην Premier League. Τα χρήματα δεν με ενδιαφέρουν τώρα. Η περηφάνια του να παίζω ποδόσφαιρο, να παίζω στο αγαπημένο μου πρωτάθλημα είναι σημαντική. Θέλω να παίξω περισσότερο για την Τότεναμ», ξακαθάρισε ο Σον.

Son confirms he stays at Spurs and has no plans to join Saudi 🚨⚪️🇰🇷 #THFC



“I have many things to do in PL. Money doesn't matter to me now, and the pride of playing football, to play in my favorite league is important. I want to play more for Tottenham”. pic.twitter.com/tDe0xS1vRE