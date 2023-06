Η Μπρέντφορντ επισημοποίησε την αγορά του γιου του Ντέιβιντ Μπέκαμ, Ρόμεο, από την Ίντερ Μαϊάμι του πατέρα του.

Τον περασμένο Ιανουάριο η Μπρέντφορντ πήρε με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ Μαϊάμι τον γιο του Ντέιβιντ Μπέκαμ, Ρόμεο. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός μπορεί να μην κατέγραψε συμμετοχή με την πρώτη ομάδα των Μελισσών, όμως με την εικόνα του με την δεύτερη ομάδα «έπεισε» την διοίκηση να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του.

Η Μπρέντφορντ ανακοίνωσε την αγορά του νεαρού ποδοσφαιριστή, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με οψιόν επέκτασης για ακόμα ένα χρόνο. Ο Ρόμεο Μπέκαμ έκανε 15 εμφανίσεις με τη δεύτερη ομάδα των Λονδρέζων και σκόραρε μια φορά.

