Πιο νωρίς από κάθε άλλη αγγλική ομάδα... στρώθηκε στη δουλειά η Μπέρνλι, η οποία ήδη άρχισε την προετοιμασία της για την επόμενη σεζόν, δύο μήνες πριν την πρεμιέρα της Premier League.

Σήκωσαν... μανίκια πιο νωρίς από ποτέ ο Κομπανί και οι παίκτες του στην Μπέρνλι! Οι Κλάρετς, μετά από απουσία ενός έτους, επέστρεψαν στην Premier League ως πρωταθλητές της Championship και φαίνεται πως δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται το ενδεχόμενο ενός νέου υποβιβασμού.

Έτσι φρόντισαν να πιάσουν δουλειά ήδη από τις αρχές Ιουνίου, περισσότερους από δύο μήνες πριν την πρώτη σέντρα της Premier League. Η πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία του Νησιού είναι προγραμματισμένη για τις 12 του Αυγούστου και η Μπέρνλι από τώρα έχει αρχίσει τις προπονήσεις της καλοκαιρινής της προετοιμασίας, η οποία θα λάβει χώρα για αρχή στην Αγγλία και θα συνεχιστεί στην Πορτογαλία.

Οι υποχρεώσεις της στην Championship ολοκληρώθηκαν στις 8 Μαΐου, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως οι Κλάρετς δεν έχουν κανέναν διεθνή στις τάξεις τους.

