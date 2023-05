Η Λίβερπουλ είναι έτοιμη να κάνει τη διαφορά στο μεταγραφικό παζάρι και ο Μανού Κονέ είναι ψηλά στη λίστα του Κλοπ.

Ο Γιοργκ Σμάντκε είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής των Reds και βασικός του στόχος είναι ο Μανού Κονέ. Η Λίβερπουλ θέλει να βάλει ταχύτητα, εκρηκτικότητα και ποιότητα στον άξονα, έτσι στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τόσο ο Αλέξις ΜακΚάλιστερ όσο και ο 22χρονος Γάλλος της Γκλάντμπαχ. Για τον 24χρονο Αργεντινό οι «Reds» έχουν κάνει εξαιρετική πρόταση (ξεπερνά τα 60 εκατ. λίρες), όμως για τον Κονέ τώρα άρχισαν τις διαπραγματεύσεις. Όπως αποκαλύπτει η Βild, η Λίβερπουλ είναι έτοιμη να κάνει την υπέρβαση για να κλείσει ένα εξαιρετικό ταλέντο, με τον 22χρονο να έχει τη φετινή σεζόν 30 συμμετοχές στη Bundesliga. O Γιούργκεν Κλοπ έχει δώσει τη λίστα του και η διοίκηση θέλει να του εκπληρώσει όλες τις επιθυμίες, ώστε ο σύλλογος να επιστρέψει στην κορυφή της Premier League.

Here is Manu Kone in action 🔥



🎥: @HugoFilmz28



pic.twitter.com/3pQpyfwRnw