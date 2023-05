Με φορείο και κολάρο στον αυχένα αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον τελικό των play-offs της Championship ο αρχηγός της Λούτον, Τομ Λόκιερ.

«Πάγωσε» το «Γουέμπλεϊ» στο 10ο λεπτό του τελικού των play-offs της Championship ανάμεσα στην Κόβεντρι και τη Λούτον. Ο αρχηγός των Χάτερς, Τομ Λόκιερ, ξαφνικά κατέρρευσε στον χορτάρι και έδειξε να δυσκολεύεται να σηκωθεί. Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του έσπευσε στον αγωνιστικό χώρο, με τον Ουαλό στόπερ εν τέλει να αποχωρεί από το γήπεδο με φορείο, έχοντας χρειαστεί μάλιστα να φορέσει και κολάρο στον αυχένα του.

Not sure what happened with Tom Lockyer but this looked pretty scary pic.twitter.com/bYjRALETNx