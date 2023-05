Η Άρσεναλ παρουσίασε σήμερα τη νέα της φανέλα για την ερχόμενη σεζόν, η οποία θα φορεθεί από τις δύο ομάδες της στην τελευταία αγωνιστική της φετινής χρονιάς.

Μπορεί η χρονιά να ολοκληρώθηκε τελικά για την Άρσεναλ χωρίς την κατάκτηση κάποιου τίτλου, παρά την πολύ καλή απόδοση της ομάδα στο γήπεδο, ωστόσο οι «κανονιέρηδες» έχουν ήδη αρχίσει να δουλεύουν για την επόμενη σεζόν ατενίζοντας το μέλλον με μεγάλη αισιοδοξία.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασαν τη νέα φανέλα του κλαμπ για την επόμενη χρονιά την οποία θα φορέσει τόσο η ομάδα των ανδρών όσο κι εκείνη των γυναικών στην τελευταία αγωνιστική των πρωταθλημάτων τους.

Η εμφάνιση αυτή δημιουργήθηκε ως ένας φόρος τιμής στην ομάδα των «Invincibles» που κλείνει του χρόνου 20 έτη από την κατάκτηση του αήττητου πρωταθλήματος το 2004.

Our new 23/24 Arsenal x @adidasFootball home kit is available now 🙌