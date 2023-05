Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις μεταξύ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Παρί Σεν Ζερμέν για τη μετακίνηση του Νεϊμάρ.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε με ανάρτησή του στο Twitter, πως δεν υπάρχουν συζητήσεις τώρα μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Παρί Σεν Ζερμέν για πιθανή μετακίνηση του Νεϊμάρ στο Νησί.

Σύμφωνα με γαλλικά ρεπορτάζ, οι Παριζιάνοι βρίσκονταν στο τελευταίο διάστημα συζητήσεων με την αγγλική ομάδα για τον δανεισμό του 31χρονου αστέρα.

Μένει να φανεί αν θα υπάρξει κάποια νέα εξέλιξη επί του θέματος, τη στιγμή που οι διοικητικές εξελίξεις που τρέχουν στη Γιουνάιτεντ, αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα το θέμα με τον Βραζιλιάνο σταρ.

No negotiations ongoing between Man United and PSG for Neymar Júnior, as of now. Nothing concrete, no talks… at least with current owners/board. 🚨🔴🇧🇷 #MUFC



PSG already discussed Neymar’s exit internally, looking for a solution in the summer.



🎥 More: https://t.co/4HI7nHwnPD pic.twitter.com/ebYiDO1xgD