Το μήνυμα του Μαρινάκη στον κόσμο της Νότιγχαμ: «Όλοι μαζί να γράψουμε ξανά ιστορία»

Το δικό του μήνυμα στους φίλους της Νότιγχαμ Φόρεστ έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης εν όψει των δύο τελευταίων αγώνων της ομάδας και τη «μάχη» παραμονής στην Premier League.

Έναν χρόνο μετά την άνοδό της στην Premier League, η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται κοντά στην εξασφάλιση της παραμονής της στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Εν όψει του τελευταίο εντός έδρας παιχνιδιού των Ρεντς απέναντι στην Άρσεναλ (20/05), ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε μήνυμα στους οπαδούς της ομάδας, εγκωμιάζοντας τη στήριξή τους καθ'όλη τη διάρκεια της σεζόν και καλώντας τους να γίνουν ξανά μέρος της ιστορίας.

A message from our owner, Evangelos Marinakis, ahead of our final home game of the 2022/23 Premier League season.