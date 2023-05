Προς την Premier League και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως οδεύει ο Μιν-Τζάε Κιμ της Νάπολι, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα.

Η πρωταθλήτρια Νάπολι φαίνεται πως δεν θα έχει στο έμψυχο δυναμικό της την επόμενη σεζόν τον Μιν-Τζάε Κιμ, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Αγγλία για λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Κόκκινοι Διάβολοι είναι διατεθειμένοι να βγάλουν από τα ταμεία τους περίπου 60 εκατ. ευρώ της ρήτρας του ποδοσφαιριστή.

Ο Νοτιοκορεάτης στόπερ στην πρώτη του σεζόν στον ιταλικό νότο, αγωνίστηκε σε 43 αγώνες πετυχαίνοντας δύο και δύο ασίστ.

🚨 Kim Min-jae has decided to join #MUFC. It’s now only a ‘matter of details’. @mattinodinapoli @Sport_Witness 🔴 pic.twitter.com/i8MALZn3PF