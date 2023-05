Μιλώντας σε τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ, η σύζυγος του επιθετικού της Λέστερ, Τζέιμι Βάρντι, Ρεμπέκα, ανέφερε για πρώτη φορά πως είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά ως παιδί που μεγάλωσε σε κοινότητα μαρτύρων του Ιεχωβά.

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή της ζωής της αναφέρθηκε η γυναίκα του εμβληματικού σέντερ φορ της Λέστερ, Τζέιμι Βάρντι, μιλώντας για αυτή σε ντοκιμαντέρ της αγγλικής τηλεόρασης.

Η Ρεμπέκα Βάρντι, η οποία μεγάλωσε και ως τα 15 της έζησε σε κοινότητα Ιεχωβάδων στο Νόριτς, αποκάλυψε πως όταν ήταν 12 ετών, ένα μέλος της κοινότητας την κακοποίησε σεξουαλικά. Μάλιστα, κατηγόρησε μεγαλύτερα μέλη αυτής πως απέκρυψαν το γεγονός και πως δεν τη στήριξαν όπως θα έπρεπε.

