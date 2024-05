Στη Λέστερ γιορτάζουν την κατάκτηση του τίτλου με τον αρχηγό Τζέιμι Βάρντι και την 4χρονη κόρη του να βρίσκονται στο επίκεντρο...

Η Λέστερ επέστρεψε στην Premier League μετά τον περσινό υποβιβασμό της κατακτώντας τον τίτλο της Championship από την Ίπσουιτς για μόλις 1 βαθμό.

Οι σκηνές στην παρέλαση τίτλου των «Αλεπούδων» ήταν «τρελές», με τον Τζέιμι Βάρντι να κλέβει την παράσταση με τα καμώματά του όπως και κάποια από τους... απογόνους του. Στο μικρόφωνο της παρέλασης με το ανοιχτό λεωφορείο, ο 36χρονος επιθετικός ζήτησε ησυχία από το συγκεντρωμένο πλήθος. Και μόλις αυτή επήλθε, είπε: «Ολίβια, πες τους πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί».

Και η Ολίβια, η οποία είναι τεσσάρων ετών, δεν έχασε χρόνο αφού της δόθηκε το ΟΚ πήρε το μικρόφωνο και φώναξε: «Πέτρα, χαρτί, ψαλίδι - f*** off», με το πλήθος, αλλά και όσοι βρίσκονταν επίσης στο λεωφορείο, να γελούν δυνατά με το ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο.

Δείτε το:

It's......Jamie Vardy's daughter. 🤣



Priceless response from Olivia, four, who has a Kids Say The Darndest Things moment at Leicester's celebration for winning the Championship. Sound up please. 🦊pic.twitter.com/R14N6QZG1W