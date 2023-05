Παίκτης του μήνα για τον Απρίλιο αναδείχθηκε ο Έρλινγκ Χάαλαντ, κερδίζοντας για δεύτερη φορά φέτος το βραβείο αυτό.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή του μήνα στην Premier League. Ο Νορβηγός επιθετικός κατόρθωσε μάλιστα να λάβει την συγκεκριμένη διάκριση, έχοντας χάσει το πρώτο παιχνίδι των «πολιτών» τον μήνα αυτό με την Λίβερπουλ.

Κι αυτό γιατί στα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια του μήνα σκόραρε έξι γκολ κι έδωσε και δύο ασίστ (!!). Ο Χάαλαντ σημείωσε δύο τέρματα στην έδρα της Σαουθάμπτον, δύο ακόμη ενάντνια στην Λέστερ και ένα κόντρα στην Φούλαμ. Στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής με την Άρσεναλ σημείωσει ένα γκολ κι έδωσε δύο ασίστ.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται αυτή τη στιγμή πίσω μόνο από τον Μάρκους Ράσφορντ που έχει κερδίσει φέτος τρεις φορές το βραβείο αυτό.

