O Χάμες Ροντρίγκες αποχώρησε στις 13 Απριλίου από τον Ολυμπιακό και έκτοτε κυκλοφορεί στην αγορά ως ελεύθερος. Φυσικά αυτές τις εβδομάδες τα σενάρια για τον διεθνή Κολομβιανό μεσοεπιθετικό είναι πολλά και σύμφωνα με τελευταία δημοσιεύματα ένας από τους πιθανούς προορισμούς του είναι η Premier League.

Σύμφωνα με την AS της Κολομβίας η πλευρά του Χάμες έχει επικοινωνήσει με Μπράιτον, Έβερτον, Κρίσταλ Πάλας και Μπόρνμουθ. Θυμίζουμε πως είχε αγωνιστεί στο νησί τη σεζόν 2020-21 όταν είχε αγωνιστεί στην Έβερτον και είχε 26 εμφανίσεις υπό τις οδηγίες του νυν προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Κάρλο Αντσελότι.

Τους προηγούμενους μήνες μέτρησε 23 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού με πέντε γκολ και έξι ασίστ.

Brighton, Crystal Palace, Bournemouth and Everton have all discussed the possibility of signing free agent James Rodríguez this summer. Brighton have explored the conditions of a potential deal.



