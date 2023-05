Το όνομά του ακούστηκε για την Τότεναμ, ο Πεπ τον έχρισε... διάδοχό του στη Σίτι, ωστόσο ο Βινσέν Κομπανί έκλεισε τα αυτιά του και, αφού ανέβασε την Μπέρνλι στην Premier League, υπέγραψε νέο πενταετές συμβόλαιο με την ομάδα.

Η Μπέρνλι του Βινσέν Κομπανί εντυπωσίασε και έκανε... βόλτα στην Championship, καταφέρνοντας να επιστρέψει στην Premier League μόλις έναν χρόνο μετά τον υποβιβασμό της. Και αφού «κλείδωσε» την άνοδό της, δεν έχασε χρόνο και «έδεσε» τον προπονητή της.

We're delighted to announce that manager Vincent Kompany has signed a new contract to extend his commitment with the Club 📝