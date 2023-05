Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς έχει σκοράρει σε 55 παιχνίδια στην Premier League και στο ματς με την Τσέλσι έσπασε το ρεκόρ του Μίλνερ.

Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς σκόραρε στο 34ο λεπτό για την Άρσεναλ κόντρα στην Τσέλσι κι έκανε το 3-0 στην νίκη των «κανονιέρηδων» στο ντέρμπι του Λονδίνου, που τελικά έληξε με 3-1 υπέρ της ομάδας του Αρτέτα, κι έσπασε ένα τρομερό ρεκόρ.

Βλέπετε αυτό ήταν το 55ο παιχνίδι στην καριέρα του Βραζιλιάνου επιθετικού που σκοράρει στην Premier League και σ' όλες τις φορές που το έχει κάνει αυτό, οι ομάδες του δεν έχουν βρεθεί ποτέ στην πλευρά των ηττημένων μετρώντας 50 νίκες και πέντε ισοπαλίες.

Μάλιστα, με την τελευταία αυτή νίκη κόντρα στην Τσέλσι έσπασε και το ρεκόρ που κρατούσε ο Τζέιμς Μίλνερ της Λίβερπουλ, ο οποίος είχε σκοράρει σε 54 παιχνίδια κι είχε μείνει αήττητος σ' αυτά.

Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς έχει σκοράρει 68 γκολ με τις φανέλες των Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ σ' αυτά τα 55 παιχνίδια.

